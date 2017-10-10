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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Заблудившийся грибник из Пинска трое суток провел в лесу

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе нашли грибника, который трое суток провел в лесу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник.

Источник: БЕЛТА

Житель Пинска 1956 года рождения ушел за грибами утром 7 октября в лесной массив около д. Борки. К концу дня домой он не вернулся, о чем 8 октября родственники сообщили в милицию. «Совместно с сотрудниками РОЧС, родственниками, общественностью были организованы поисковые мероприятия, применялись шумозвуковые устройства. Сегодня около 12.30 мужчина вышел из леса в районе д. Бокиничи. Это примерно в 20 км от того места, откуда он ушел в лес», — рассказал Виталий Будник.

Он отметил, что мужчина выглядел очень уставшим и изнеможенным. К нему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако после осмотра медиками от госпитализации пенсионер отказался.

Поисками еще одного пропавшего грибника занимались в Ляховичском районе. Житель райцентра 1944 года рождения ушел в лес 8 октября. Когда понял, что заблудился, сообщил об этом родственникам, а те — в милицию. Оперативно предпринятые поиски результата не дали. Пенсионеру пришлось переночевать в лесу, а 9 октября он сам вышел на связь. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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