Заблудившийся грибник из Пинска трое суток провел в лесу

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Житель Пинска 1956 года рождения ушел за грибами утром 7 октября в лесной массив около д. Борки. К концу дня домой он не вернулся, о чем 8 октября родственники сообщили в милицию. «Совместно с сотрудниками РОЧС, родственниками, общественностью были организованы поисковые мероприятия, применялись шумозвуковые устройства. Сегодня около 12.30 мужчина вышел из леса в районе д. Бокиничи. Это примерно в 20 км от того места, откуда он ушел в лес», — рассказал Виталий Будник.

Он отметил, что мужчина выглядел очень уставшим и изнеможенным. К нему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако после осмотра медиками от госпитализации пенсионер отказался.