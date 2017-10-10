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18:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на митинге ко Дню Республики собрались более 10 тысяч человек

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся митинг-концерт, посвященный Дню Республики. Организаторы торжества — Региональное отделение «Единой России» совместно с Ассамблеей народов РБ.

Источник: Башинформ

Более 10 тысяч человек приехали из разных городов и районов Башкортостана. Вместе с артистами башкирской эстрады и почетными гостями зрители хором скандировали «Я люблю Республику!».

С праздником жителей региона поздравил глава РБ, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

«Наша республика очень сильная, и мы вместе будем продвигать её вперед. День Республики объединяет нас всех — жителей Башкортостана», — сказал Рустэм Хамитов.

На сцене в честь праздника выступили баянисты-виртуозы Айнур и Халит Фатиховы, этно-проект «Zainetdin», группы «Sunrise», «Light Again» и сольные исполнители.

«Многие задачи решены, но еще многие предстоит решить. Опираясь на поддержку нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина мы уверены, руководство республики во главе с Рустэмом Закиевичем Хамитовым достойно ответит на все вызовы и справится со всеми трудностями», — отметил Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

С праздником уфимцев также поздравили заслуженный мастер спорта по бобслею, серебряный призер Олимпиады в Турине Алексей Селивёрстов, автор музыки к гимну Республики Фарит Идрисов.

Специальным гостем концерта стала группа «Пицца», чье выступление никого не оставило равнодушным.

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