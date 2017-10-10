В Уфе на митинге ко Дню Республики собрались более 10 тысяч человек
УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся
УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся
Более 10 тысяч человек приехали из разных городов и районов Башкортостана. Вместе с артистами башкирской эстрады и почетными гостями зрители хором скандировали «Я люблю Республику!».
С праздником жителей региона поздравил глава РБ, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.
«Наша республика очень сильная, и мы вместе будем продвигать её вперед. День Республики объединяет нас всех — жителей Башкортостана», — сказал Рустэм Хамитов.
На сцене в честь праздника выступили
«Многие задачи решены, но еще многие предстоит решить. Опираясь на поддержку нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина мы уверены, руководство республики во главе с Рустэмом Закиевичем Хамитовым достойно ответит на все вызовы и справится со всеми трудностями», — отметил Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
С праздником уфимцев также поздравили заслуженный мастер спорта по бобслею, серебряный призер Олимпиады в Турине Алексей Селивёрстов, автор музыки к гимну Республики Фарит Идрисов.
Специальным гостем концерта стала группа «Пицца», чье выступление никого не оставило равнодушным.