В Уфе на митинге ко Дню Республики собрались более 10 тысяч человек

Источник: Башинформ

Более 10 тысяч человек приехали из разных городов и районов Башкортостана. Вместе с артистами башкирской эстрады и почетными гостями зрители хором скандировали «Я люблю Республику!».

С праздником жителей региона поздравил глава РБ, член Высшего Совета «Единой России» Рустэм Хамитов.

«Наша республика очень сильная, и мы вместе будем продвигать её вперед. День Республики объединяет нас всех — жителей Башкортостана», — сказал Рустэм Хамитов.

На сцене в честь праздника выступили баянисты-виртуозы Айнур и Халит Фатиховы, этно-проект «Zainetdin», группы «Sunrise», «Light Again» и сольные исполнители.

«Многие задачи решены, но еще многие предстоит решить. Опираясь на поддержку нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина мы уверены, руководство республики во главе с Рустэмом Закиевичем Хамитовым достойно ответит на все вызовы и справится со всеми трудностями», — отметил Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

С праздником уфимцев также поздравили заслуженный мастер спорта по бобслею, серебряный призер Олимпиады в Турине Алексей Селивёрстов, автор музыки к гимну Республики Фарит Идрисов.