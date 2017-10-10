Тихая пристань шумного города

Шум хуже всего.

В список также вошли плохой микроклимат, электромагнитные поля, вибрация и назойливая освещенность (причем люди страдают как от недостатка, так и от избытка света). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году».

Отчего шумят города и сёла.

Сейчас в Российской Федерации действует норматив предельного уровня шума для территорий, прилегающих к жилым домам. По данным Минприроды, в мегаполисах этот уровень превышен. Так, до 70% территории Москвы подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Серьезнее всех страдают жители домов, расположенных рядом с аэропортами, железными дорогами, автотрассами, стройками. В докладе Минприроды отмечается, что «в крупных городах практически невозможно исключить движение транспорта и проведение различных работ», даже в ночное время. Проблему частично решают шумозащитные экраны. Однако их не везде можно поставить, поскольку они портят историко-архитектурный облик или банально не хватает места для размещения. Чиновники говорят, что стране необходимы дополнительные законы и правила, касающиеся тишины. К примеру, предстоит урегулировать нормы шума от пролетающих над жилыми кварталами самолетов. Вдобавок региональные законы не регулируют соблюдение тишины в дневное время.

Как шум влияет на здоровье.

Людей начинают утомлять звуки на уровне свыше 50 дБ. Это шумный офис, громкий разговор или некоторые работающие приборы. Шум в 120−140 дБ может нанести акустическую травму. Шум в 160−180 дБ приводит к смерти. Шум угнетает центральную нервную систему, вызывает повышенную агрессию и раздражимость, снижает работоспособность, ухудшает психическое здоровье и приводит к преждевременному старению. Люди начинают чаще страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонии. Эксперты говорят, что звуковые атаки значительно ухудшают качество сна. Плохой сон — триггер многих заболеваний. Так, представитель Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Владимир Ковальзон отметил, что повышенный уровень шума, гул и вибрация транспорта, уличный свет, попадающий в окна ночью, ухудшают качество сна жителей крупных городов. Кроме того, доказано, что невыспавшийся человек имеет больше рисков пострадать от несчастного случая.

Вернуть тихую жизнь.

Специалисты надеются, что экологическая транспортная проблема в ближайшие годы решится благодаря обновлению автомобилей и переходу на стандарт Евро-5. Это означает другой уровень экологичности: снижение вредных выхлопов параллельно будет понижать и уровень шумового загрязнения. Помимо этого каждый из нас может обезопасить себя от окружающего шума. Есть несколько советов, на практике помогающих избежать вреда для нашего слуха. Старайтесь избегать работы, где постоянно приходится сталкиваться с шумовым загрязнением. Помните, что здоровье нельзя купить. Негативно отражается на здоровье даже временный агрессивный шум. Например, в офисе начался ремонт, и целый день слышен противный гул и скрежет от электроинструментов. В таких случаях обязательно устраивайте своим ушам 15-минутную слуховую разгрузку каждый час. Уходите в место, где не слышны раздражающие звуки.