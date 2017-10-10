Тихая пристань шумного города
Россияне устали от шума, выяснили в Минприроды. Что делать, чтобы наши уши наконец отдохнули?
Россияне устали от шума, выяснили в Минприроды. Что делать, чтобы наши уши наконец отдохнули?
Шум хуже всего.
В список также вошли плохой микроклимат, электромагнитные поля, вибрация и назойливая освещенность (причем люди страдают как от недостатка, так и от избытка света). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году».
Отчего шумят города и сёла.
Сейчас в Российской Федерации действует норматив предельного уровня шума для территорий, прилегающих к жилым домам. По данным Минприроды, в мегаполисах этот уровень превышен. Так, до 70% территории Москвы подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Серьезнее всех страдают жители домов, расположенных рядом с аэропортами, железными дорогами, автотрассами, стройками. В докладе Минприроды отмечается, что «в крупных городах практически невозможно исключить движение транспорта и проведение различных работ», даже в ночное время. Проблему частично решают шумозащитные экраны. Однако их не везде можно поставить, поскольку они портят
Как шум влияет на здоровье.
Людей начинают утомлять звуки на уровне свыше 50 дБ. Это шумный офис, громкий разговор или некоторые работающие приборы. Шум в 120−140 дБ может нанести акустическую травму. Шум в 160−180 дБ приводит к смерти. Шум угнетает центральную нервную систему, вызывает повышенную агрессию и раздражимость, снижает работоспособность, ухудшает психическое здоровье и приводит к преждевременному старению. Люди начинают чаще страдать от
Вернуть тихую жизнь.
Специалисты надеются, что экологическая транспортная проблема в ближайшие годы решится благодаря обновлению автомобилей и переходу на стандарт Евро-5. Это означает другой уровень экологичности: снижение вредных выхлопов параллельно будет понижать и уровень шумового загрязнения. Помимо этого каждый из нас может обезопасить себя от окружающего шума. Есть несколько советов, на практике помогающих избежать вреда для нашего слуха. Старайтесь избегать работы, где постоянно приходится сталкиваться с шумовым загрязнением. Помните, что здоровье нельзя купить. Негативно отражается на здоровье даже временный агрессивный шум. Например, в офисе начался ремонт, и целый день слышен противный гул и скрежет от электроинструментов. В таких случаях обязательно устраивайте своим ушам 15-минутную слуховую разгрузку каждый час. Уходите в место, где не слышны раздражающие звуки.
Старайтесь каждый вечер проводить не менее получаса в полной тишине. Отводите это время для медитаций, молитвы, откровенного разговора с собой, обдумывания поступков, которые вы совершили днем. Такая практика — залог вашего психического здоровья и отличный способ борьбы с будничной усталостью и стрессом. Не пользуйтесь наушниками, которые полностью отсекают от вас звуки окружающего мира. Это вредно для слуха и для вашей безопасности — в условиях города ни в коем случае нельзя делать себя «бесчувственным» к окружающим звукам. Вы всерьез рискуете пострадать от несчастного случая. Медики говорят, что любые наушники негативно сказываются на качестве слуха. Выросло уже целое поколение людей, которые не представляют жизни без музыки на ходу. Как следствие, у населения планеты резко снизился слух, глухих людей становится все больше. Громкая музыка в наушниках при продолжительном использовании может наносить непоправимый ущерб клеткам внутреннего уха. Выбирая места для отпуска, помните, что вам не удастся отдохнуть как следует в шумных местах. Ищите заповедные уголки, где есть тишина и только природные звуки: шум дождя, ветра, пение птиц, прибой. Не стесняйтесь использовать беруши. Они незаменимы как дома, так и в длительных поездках. Запись Тихая пристань шумного города впервые появилась Практика ру.