В Воронежской области появится школа на 988 мест
Учреждение построят в Бобровском районе.
Учреждение построят в Бобровском районе.
Администрация Бобровского района Воронежской области объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство средней общеобразовательной школы, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации в понедельник, 9 октября. На строительство здания на 988 учащихся выделят до 662,9 млн рублей.
Школу возведут в Боброве на улице Полевая, 2а. Площадь строения составит 17,6 тыс. кв. м. Согласно техзаданию, подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2018 года.
Заявки принимаются до 25 октября. Аукцион назначили на 30 октября.
В начале сентября 2017 года новая районная школа открылась в селе Радченское Богучарского района. Учреждение рассчитано на 260 мест.