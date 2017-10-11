В Воронежской области появится школа на 988 мест

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Бобровского района Воронежской области объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство средней общеобразовательной школы, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации в понедельник, 9 октября. На строительство здания на 988 учащихся выделят до 662,9 млн рублей.

Школу возведут в Боброве на улице Полевая, 2а. Площадь строения составит 17,6 тыс. кв. м. Согласно техзаданию, подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2018 года.

Заявки принимаются до 25 октября. Аукцион назначили на 30 октября.