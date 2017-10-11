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09:54 (мск), источник: Volga News

В Самаре работает горячая линия по вопросам подключения к отоплению

С понедельника в Самаре организована работа горячих линий по вопросам подключения к отоплению. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Обращения граждан принимаются в департаменте городского хозяйства и экологии, а также в администрациях внутригородских районов. Телефоны можно узнать на сайте городской администрации.

В настоящее время в Самаре работают 100% имеющихся теплоисточников. Тепло появилось в более чем 98% жилых домов, в оставшиеся оно поступит в течение ближайших дней.

Завершается работа по подключению к отоплению учреждений здравоохранения (подключено 333 из 334) и образования (655 из 658). На 100% обеспечены теплом учреждения с круглосуточным пребыванием людей, детские сады, а также учреждения опеки и попечительства.

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