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09:31 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

32 новых школы построят в Нижнем за 8 лет

32 новые школы, рассчитанные на 22 тысячи учащихся построят в Приволжской столице до 2025 года. Об этом сообщили сегодня на заседании постоянной комиссии Городской Думы.

Источник: РИА "Новости"

Учебные учреждения будут строиться в рамках федеральной программы, стартовавшей в прошлом году. Две новые школы на 675 и 1500 мест планируется возвести в Приокском районе в 2019 году. Первую — на проспекте Гагарина, а другую — в микрорайоне «Цветы».

Еще одну школу, рассчитанную на тысячу мест, должны построить в Московском районе в новом микрорайоне «Бурнаковский». Также сегодня на заседании было решено включить в федеральную программу и новый корпус на 400 человек для школы № 97, расположенной в Ленинском районе. Сегодня в ней обучается больше детей, чем полагается. Корпус возведут на месте ветхих домов. На их расселение потребуется около 150 миллионов рублей.

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