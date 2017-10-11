32 новых школы построят в Нижнем за 8 лет

Учебные учреждения будут строиться в рамках федеральной программы, стартовавшей в прошлом году. Две новые школы на 675 и 1500 мест планируется возвести в Приокском районе в 2019 году. Первую — на проспекте Гагарина, а другую — в микрорайоне «Цветы».



Еще одну школу, рассчитанную на тысячу мест, должны построить в Московском районе в новом микрорайоне «Бурнаковский». Также сегодня на заседании было решено включить в федеральную программу и новый корпус на 400 человек для школы № 97, расположенной в Ленинском районе. Сегодня в ней обучается больше детей, чем полагается. Корпус возведут на месте ветхих домов. На их расселение потребуется около 150 миллионов рублей.