Грибники сорвали американские военные учения в Польше

В минувшую субботу, 7 октября, в Польшу прибыли американская бронетанковая бригада. Однако в понедельник появилась информация, что стрельбы пришлось отложить. Причиной, по некоторым данным, стало нашествие грибников в леса вокруг полигона, где запланированы учения. Местных жителей даже не отпугнули плакаты, на которых были отмечены закрытые зоны.

Вместе с тем, сами военнослужащие пояснили, что маневры пришлось отменить из-за плохой погоды.