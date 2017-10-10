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19:29 (мск), источник: Sputnik.by

Грибники сорвали американские военные учения в Польше

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Польские грибники помешали проведению учений американских танкистов в лесу неподалеку от города Жагань, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

В минувшую субботу, 7 октября, в Польшу прибыли американская бронетанковая бригада. Однако в понедельник появилась информация, что стрельбы пришлось отложить. Причиной, по некоторым данным, стало нашествие грибников в леса вокруг полигона, где запланированы учения. Местных жителей даже не отпугнули плакаты, на которых были отмечены закрытые зоны.

Вместе с тем, сами военнослужащие пояснили, что маневры пришлось отменить из-за плохой погоды.

Напомним, Вашингтон в рамках операции Atlantic Resolve направил в Польшу более трех тысяч солдат с танками Abrams и самоходными гаубицами Paladin. СМИ предполагают, что американцы таким образом хотят ответить на прошедшие в сентябре на территории Беларуси учения «Запад-2017», которые проводились совместно с Россией.

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