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12:43 (мск), источник: Esquire

Оксимирон рассказал о подготовке текста к баттлу с Дизастером

Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) рассказал в твиттере о подготовке к баттлу с американским исполнителем Дизастером (Dizaster), который состоится 15 октября в Лос-Анджелесе. По его словам, на написание текста у него ушла неделя.

Источник: РИА "Новости"
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Мирон — выпускник Оксфорда, но текст на английском языке дался ему нелегко. Рэпер утверждает, это первый подобный опыт — «до этого ни одной рифмы не написал на английском за всю жизнь».

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На вопрос, чего он ждет от баттла, Оксимирон ответил, что для него это большая авантюра.

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Свой последний баттл против рэпера Гнойного Оксимирон проиграл. Этот поединок стал одним из самых обсуждаемых выпусков Versus за последнее время — сюжеты о нем показывали даже на федеральном телевидении. Сам Мирон Федоров еще во время баттла назвал противника «просто достаточно длинною грушей в подготовке к Дизастеру».

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