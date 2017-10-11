Оксимирон рассказал о подготовке текста к баттлу с Дизастером

Источник: РИА "Новости"

Мирон — выпускник Оксфорда, но текст на английском языке дался ему нелегко. Рэпер утверждает, это первый подобный опыт — «до этого ни одной рифмы не написал на английском за всю жизнь».

На вопрос, чего он ждет от баттла, Оксимирон ответил, что для него это большая авантюра.