Оксимирон рассказал о подготовке текста к баттлу с Дизастером
Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) рассказал в твиттере о подготовке к баттлу с американским исполнителем Дизастером (Dizaster), который состоится 15 октября в
Рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) рассказал в твиттере о подготовке к баттлу с американским исполнителем Дизастером (Dizaster), который состоится 15 октября в
Мирон — выпускник Оксфорда, но текст на английском языке дался ему нелегко. Рэпер утверждает, это первый подобный опыт — «до этого ни одной рифмы не написал на английском за всю жизнь».
На вопрос, чего он ждет от баттла, Оксимирон ответил, что для него это большая авантюра.
Свой последний баттл против рэпера Гнойного Оксимирон проиграл. Этот поединок стал одним из самых обсуждаемых выпусков Versus за последнее время — сюжеты о нем показывали даже на федеральном телевидении. Сам Мирон Федоров еще во время баттла назвал противника «просто достаточно длинною грушей в подготовке к Дизастеру».