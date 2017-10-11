Житель Башкирии задолжал своим детям полмиллиона рублей алиментов
УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Житель Нефтекамска задолжал своим детям полмиллиона рублей алиментов.
УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Житель Нефтекамска задолжал своим детям полмиллиона рублей алиментов.
Согласно решению суда, гражданин был обязан платить средства на содержание своих несовершеннолетних детей, однако на протяжении долгого времени никакой поддержки им отец не оказывал. В результате, задолженность достигла свыше 500 тысяч рублей. Игнорирование родительской обязанности привело к тому, что судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов Башкортостана составили в отношении должника протокол и направили материалы в суд.
Рассмотрев дело, мужчину признали виновным и назначили ему административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если гражданин не одумается, следующей ступенью его биографии станет уголовное наказание по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей», сообщает