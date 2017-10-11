Житель Башкирии задолжал своим детям полмиллиона рублей алиментов

Согласно решению суда, гражданин был обязан платить средства на содержание своих несовершеннолетних детей, однако на протяжении долгого времени никакой поддержки им отец не оказывал. В результате, задолженность достигла свыше 500 тысяч рублей. Игнорирование родительской обязанности привело к тому, что судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов Башкортостана составили в отношении должника протокол и направили материалы в суд.