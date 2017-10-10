Mail.Ru Group проведет «День IT-знаний» в школах
Рассказываем, как попасть на занятия и кому они будут полезны.
Рассказываем, как попасть на занятия и кому они будут полезны.
Mail.Ru Group 13 октября проведет «День IT-знаний» в более чем 30 регионах России, а также в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане 13 октября 2017 года.
Что это за акция?
Ведущие специалисты Mail.Ru Group вернутся в свои учебные заведения и проведут презентацию на тему «Будущее IT-сферы». На ней слушатели узнают о различных новинках в сфере современных технологий, о специфике работников
Главная цель — профориентация школьников, помощь в выборе будущей профессии, в том числе и в сфере информационных технологий.
— Мы хотим, чтобы после наших мероприятий каждый школьник поверил, что он тоже может построить успешную карьеру в
Онлайн -трансляции
Учебные заведения, не попавшие в список участников акций, ждёт онлайн трансляция в «ВКонтакте» и «ОК». В 8:00 утра (Мск) начнётся трансляция с участием представителей Mail.Ru Group из разных школ регионов России.
Кстати
Познавательные возможности акции оценили также Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия образования, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, НИУ ВШЭ и другие.
Полный список учебных заведений-участников акции можно скачать тут.