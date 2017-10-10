Mail.Ru Group проведет «День IT-знаний» в школах

Mail.Ru Group 13 октября проведет «День IT-знаний» в более чем 30 регионах России, а также в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане 13 октября 2017 года.

Что это за акция?

Ведущие специалисты Mail.Ru Group вернутся в свои учебные заведения и проведут презентацию на тему «Будущее IT-сферы». На ней слушатели узнают о различных новинках в сфере современных технологий, о специфике работников IT-сферы, а также поговорят о создании собственного IT-бизнеса, о том, какие IT-специалисты востребованы на рынке труда сегодня и будут востребованы через 10−15 лет. Лекции будут проходить в свободном режиме — в процессе выступления учащиеся смогут задавать спикеру интересующие их вопросы.

Главная цель — профориентация школьников, помощь в выборе будущей профессии, в том числе и в сфере информационных технологий.

— Мы хотим, чтобы после наших мероприятий каждый школьник поверил, что он тоже может построить успешную карьеру в IT-сфере, что у него уже есть для этого все инструменты, — говорит гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Онлайн -трансляции

Учебные заведения, не попавшие в список участников акций, ждёт онлайн трансляция в «ВКонтакте» и «ОК». В 8:00 утра (Мск) начнётся трансляция с участием представителей Mail.Ru Group из разных школ регионов России.

Кстати

Познавательные возможности акции оценили также Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия образования, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, НИУ ВШЭ и другие.