Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
35-летняя Ксения Собчак призналась, что полюбила детей
«Умные» урны установят в Москве
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
00:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке

Специалисты по кибербезопасности из организации Proofpoint обнаружили вредоносную кампанию, распространяющуюся рекламную сеть на популярнейшем порноресурсе Pornhub. Об этом сообщает издание The Hacker News.

По данным специалистов, заражены компьютеры миллионов пользователей по всему миру. Кампания активна уже больше года и нацелена на людей, использующих операционную систему Windows. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа KovCoreG, известная распространением вредоносного рекламного ПО под названием Kovter.

Читайте также
Хакеры получили доступ к данным 143 млн клиентов кредитного бюро Equifax

KovCoreG выбрали Pornhub как один из самых посещаемых в мире сайтов для взрослых. Злоумышленники использовали подмену окон с видеоконтентом и требовали пользователей установить фальшивые обновления для браузеров, якобы необходимые для продолжения просмотра.

Специалисты Proofpoint сообщают, что фишинговые сообщения доходили до пользователей при участии легитимной рекламной сети Traffic Junky, которая не несет ответственности за продвигаемый контент.

Сеть перенаправляла зрителей на вредоносный сайт. При этом пользователям Chrome и Firefox показывалось поддельное окно браузера, а пользователи Internet Explorer и Edge получали фальшивое обновление Flash.

Целью хакеров было получение доступа к личной информации и финансовым инструментам посетителей Pornhub. В настоящее время Pornhub и Traffic Junky закрыли доступ к цепочке заражения и борются с последствиями атаки.

Минувшим летом хакеры использовали бренд Pornhub для проведения атаки на членов общественных организаций США. От имени нескольких популярных порноресурсов злоумышленники разослали активистам письма, содержащие фишинговые ссылки и похитили личные данные жертв.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов из России
Российские футболисты не смогли победить в товарищеском матче
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь