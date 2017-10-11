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03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Солнце будет «глушить» телесигнал в Приморье до 23 октября

Сезонная интерференция затронет и «цифру», и аналоговое вещание.

Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

В Приморском крае начался период осенней солнечной интерференции, что повлечет за собой перебои с приемом теле— и радиосигнала на период 10−24 минуты в сутки. Причем затронет это явление не только цифровое эфирное вещание, но и аналоговое, сообщил корр. ИА PrimaMedia начальник Центра консультационной поддержки (ЦКП) филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Евгений Пономарев.

«Солнечная интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, “глушит” теле— и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов», — пояснил Евгений Пономарев.

В Приморском крае осенняя интерференция будет наблюдаться до 23 октября. Потому у телезрителей и радиослушателей может пропадать сигнал.

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