Солнце будет «глушить» телесигнал в Приморье до 23 октября

Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

В Приморском крае начался период осенней солнечной интерференции, что повлечет за собой перебои с приемом теле— и радиосигнала на период 10−24 минуты в сутки. Причем затронет это явление не только цифровое эфирное вещание, но и аналоговое, сообщил корр. ИА PrimaMedia начальник Центра консультационной поддержки (ЦКП) филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Евгений Пономарев.

«Солнечная интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, “глушит” теле— и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приеме телерадиосигналов», — пояснил Евгений Пономарев.