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07:07 (мск), источник: БЕЛТА

Из-за леопарда завод в Индии не работал два дня

Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.

Источник: БЕЛТА

По сообщениям информагентств первыми заметили леопарда, разгуливающего вблизи заводских корпусов крупнейшего завода Индии Maruti-Suzuki, работники сборочного цеха. После сообщения все сотрудники завода-гиганта были эвакуированы, а конвейер остановлен.

Прибывшая по вызову полиция приняла решение оцепить предприятие. Территория завода огромна, на нем ежегодно выпускается более 1 млн машин. Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.

Однако леопард предпочел отдохнуть 36 часов и лишь затем попал в поле зрения правоохранителей. В него выстрелили снотворным, а затем передали на осмотр ветеринарам. После их заключения животное перевели в джунгли, подальше от автомобильного завода.

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