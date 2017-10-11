Из-за леопарда завод в Индии не работал два дня
Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.
Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.
По сообщениям информагентств первыми заметили леопарда, разгуливающего вблизи заводских корпусов крупнейшего завода Индии
Прибывшая по вызову полиция приняла решение оцепить предприятие. Территория завода огромна, на нем ежегодно выпускается более 1 млн машин. Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.
Однако леопард предпочел отдохнуть 36 часов и лишь затем попал в поле зрения правоохранителей. В него выстрелили снотворным, а затем передали на осмотр ветеринарам. После их заключения животное перевели в джунгли, подальше от автомобильного завода.