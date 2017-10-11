Из-за леопарда завод в Индии не работал два дня

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По сообщениям информагентств первыми заметили леопарда, разгуливающего вблизи заводских корпусов крупнейшего завода Индии Maruti-Suzuki, работники сборочного цеха. После сообщения все сотрудники завода-гиганта были эвакуированы, а конвейер остановлен.

Прибывшая по вызову полиция приняла решение оцепить предприятие. Территория завода огромна, на нем ежегодно выпускается более 1 млн машин. Дикую кошку высматривали свыше двух сотен человек, а в качестве приманки использовали свежее мясо и живых коз.