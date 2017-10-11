Умер Дмитрий Хворостовский

Источник: РИА "Новости"

Хворостовский родился в Красноярске. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

Видео Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Красноярске

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе получил приглашения выступать и работать в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр «Новая Опера» и других. С 1994 года он жил в Лондоне.

О болезни певца стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Дмитрий прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев.

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Однако осенью 2016 года артист снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Он отменил своё выступление в спектакле «Симон Бокканегра», премьера которого должна была состояться 30 сентября на сцене Венской оперы.

Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте, но врачи запретили ему участвовать 7 и 10 декабря в спектакле «Дон Карлос» в Большом театре.

27 мая 2017 года Хворостовский выступил на концерте в Санкт-Петербурге, посвящённом Дню города, а 2 июня с травмированным плечом выступил в Большом концертном зале Красноярска, по окончании которого артисту было присвоено звание почётного гражданина Красноярского края.