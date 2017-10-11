Умер Дмитрий Хворостовский
Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 54 лет. Артист давно сражался с тяжелым онкологическим заболеванием. Он не дожил неделю до своего 55-летия.
Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 54 лет. Артист давно сражался с тяжелым онкологическим заболеванием. Он не дожил неделю до своего 55-летия.
Хворостовский родился в Красноярске. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе получил приглашения выступать и работать в лучших оперных театрах мира: Королевский театр
О болезни певца стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить несколько концертов. Дмитрий прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев.
Однако осенью 2016 года артист снова был вынужден пройти курс химиотерапии. Он отменил своё выступление в спектакле «Симон Бокканегра», премьера которого должна была состояться 30 сентября на сцене Венской оперы.
Выйдя из клиники, певец выступил в день своего рождения на сцене Старой оперы во Франкфурте, но врачи запретили ему участвовать 7 и 10 декабря в спектакле «Дон Карлос» в Большом театре.
27 мая 2017 года Хворостовский выступил на концерте в
Несколько недель назад, 26 сентября, Хворостовский не смог выступить в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Хворостовский до последних дней не хотел уступать болезни и уходить со сцены.