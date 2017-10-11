Хабаровский край отдохнёт от осадков

Холоднее в Хабаровске становится с начала рабочей недели — но к ее середине этот процесс замедлился. В среду в некоторых районах Хабаровского края будет даже немного теплее, чем днём ранее. Синоптики не предвещают выпадение осадков на большей части территории региона, а там, где они всё-таки возможны, речь не идёт о каких-то масштабных явлениях. Ветер тоже остаётся на терпимом уровне.

В Хабаровске дневная температура понизится до 9−11 °C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 8−10 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 1−3 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке 9−11 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.