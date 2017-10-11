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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода в Приморье изменится не в лучшую сторону

Температура в Приморском крае продолжает снижаться, об этом «Deita. ru» сообщили в Примпогоде.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 11 октября, в крае днем облачно, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +1…+12°C.

Во Владивостоке облачно, утром и днем временами осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +7…+9°С.

В Уссурийске облачно, утром и днем небольшой дождь, днем временами умеренный. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7…+9 °С.

В Находке облачно, утром и днем небольшой дождь, днем временами умеренный. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура днем +8…+10°С.

Таисия Масина.

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