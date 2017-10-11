Погода в Приморье изменится не в лучшую сторону
Температура в Приморском крае продолжает снижаться, об этом «Deita. ru» сообщили в Примпогоде.
Температура в Приморском крае продолжает снижаться, об этом «Deita. ru» сообщили в Примпогоде.
Сегодня, 11 октября, в крае днем облачно, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +1…+12°C.
Во Владивостоке облачно, утром и днем временами осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер северный,
В Уссурийске облачно, утром и днем небольшой дождь, днем временами умеренный. Ветер днем
В Находке облачно, утром и днем небольшой дождь, днем временами умеренный. Ветер днем
Таисия Масина.