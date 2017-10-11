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01:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Хворостовский проиграл войну с раком

Сегодня стало известно о том, что не стало замечательного артиста Дмитрия Хворостовского. В июне 2015-го года мы узнали о том, что у него рак. Опухоль головного мозга давала сильнейшие головные боли, которые и заставили певца обратиться ко врачу.

Источник: РИА "Новости"

Лечили лучшие доктора Британии в клинике «Роял Мардсен». Конечно же, пришлось отменить все концерты — химиотерапия давала свои результаты, но нагрузка на организм была очень серьёзной. Артист не сдавался и после трехмесячного курса лечения снова начал планировать вернуться на сцену. И вернулся — победителем.

Видео
Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Красноярске

Мы знали его сильным, красивым мужчиной, буквально секс-символом мировой оперной сцены — таким он и предстал перед нами на «Новой волне» в Сочи через четыре месяца после страшной новости. Он покорил всех своей харизмой, рассказал о том, что стресс снимает шоппингом и что чувствует себя неплохо. Все были очень рады за него — голос артиста звучал чуть ли не лучше прежнего. Затем — новые концерты, мировые гастроли, концерт в ГКД и выступление на открытии исторической сцены «Геликон оперы» — казалось, он справился с бедой. Закончился еще один курс лечения. Но борьба продолжалась.

Врачи периодически просили его отменять концерты ради очередного курса химиотерапии. Но потом Дмитрий снова выходил на сцену, и мы верили. И вот, май 2017-го года. Концерт в Красноярске, после которого заговорили о том, что проблемы со здоровьем усилились. Хворостовский появился на сцене с травмированным плечом, затем дал видеоинтервью, где выглядел уже очень изможденным. Все ближайшие концерты были отменены.

Не так давно Игорь Крутой в интервью «Комсомольской правде» сказал, что нам надо всем молиться за Дмитрия. К сожалению, молитвы не помогли. Сегодня ночью артист скончался в своей квартире в Лондоне. 16-го октября ему должно было исполниться 55 лет. У него осталось двое детей от брака со второй женой, Флоренс — Максим и Нина. Также он после смерти первой жены, Светланы (умерла от сепсиса в феврале 2016-го года), заботился об их совместных детях Александре и Данииле, и приёмной дочери Марии.

В начале сентября Владимир Путин подписал указ о награждении баритона орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Елена Лаптева

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