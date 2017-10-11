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03:59 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске появятся оздоровительный комплекс и ледовая арена

Объекты возведут в районе жилого комплекса «Ореховая сопка» и вблизи парка «Северный».

Источник: Reuters

В дальневосточной столице к 2020 году появятся новые спортивные объекты. На территории жилого комплекса «Ореховая сопка» городские власти планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Краснофлотском районе возле парка «Северный» — ледовую арену «Вулкан». Продолжится и обустройство парка Дома офицеров флота.

В эти же сроки в районе улиц Глинной и Черепичной появится Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки спортсменов сборных команд России. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на месте стройки рабочие срезали сопки, засыпали и выровняли огромный овраг рядом с «Волочаевском городком». Возводить центр подготовки будут в два этапа: сначала сделают общежитие гостиничного типа, учебно-лабораторный корпус, открытое легкоатлетическое ядро с трибуной на 500 мест, после этого приступят к созданию крытого ледового катка, универсальных спортивных залов и легкоатлетического манежа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас для занятий физической культурой и спортом в Хабаровске работают шесть стадионов, 192 спортивных зала, 28 плавательных бассейнов, 748 спортивных площадок, три дворца спорта, два легкоатлетических манежа, пять крытых площадок с искусственным льдом.

На содержание муниципальной спортивной базы городские власти ежегодно выделяют порядка 130 миллионов рублей. В 2017-м на проведение капитальных и текущих ремонтов бюджет выделил больше 35 миллионов рублей, в том числе почти девять миллионов рублей на капитальный ремонт здания трибуны стадиона «Заря». К работам там приступили в августе. Завершить их планируют в мае 2018 года, после чего площадка снова будет доступна для тренировок и соревнований.

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