В Хабаровске появятся оздоровительный комплекс и ледовая арена
Объекты возведут в районе жилого комплекса «Ореховая сопка» и вблизи парка «Северный».
Объекты возведут в районе жилого комплекса «Ореховая сопка» и вблизи парка «Северный».
В дальневосточной столице к 2020 году появятся новые спортивные объекты. На территории жилого комплекса «Ореховая сопка» городские власти планируют построить
В эти же сроки в районе улиц Глинной и Черепичной появится Дальневосточный
Как сообщает
На содержание муниципальной спортивной базы городские власти ежегодно выделяют порядка 130 миллионов рублей. В 2017-м на проведение капитальных и текущих ремонтов бюджет выделил больше 35 миллионов рублей, в том числе почти девять миллионов рублей на капитальный ремонт здания трибуны стадиона «Заря». К работам там приступили в августе. Завершить их планируют в мае 2018 года, после чего площадка снова будет доступна для тренировок и соревнований.