Красочный фестиваль пройдет во Владивостоке

Увлекательное мероприятие пройдет 15 октября на стадионе университета с 13 до 17 часов. Это будет 10-й по счету фестиваль, которые проводят во Владивостоке. Количество участников не ограничено, принять участие в фестивале может любой желающий. Ограничений по возрасту также нет.