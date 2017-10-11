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04:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Красочный фестиваль пройдет во Владивостоке

Международный день воздушного змея отметят приморцы красочным фестивалем, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МГУ имени Невельского.

Источник: ДЕЙТА

Увлекательное мероприятие пройдет 15 октября на стадионе университета с 13 до 17 часов. Это будет 10-й по счету фестиваль, которые проводят во Владивостоке. Количество участников не ограничено, принять участие в фестивале может любой желающий. Ограничений по возрасту также нет.

В прошлом году мероприятие посетили не только местные жители, но и гости из других городов Приморского края. Организаторы фестиваля напоминают, что каждому участнику змея лучше принести с собой, так как планируется свободная программа запуска.

Таисия Масина.

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