Красочный фестиваль пройдет во Владивостоке
Международный день воздушного змея отметят приморцы красочным фестивалем, об этом «Deita. ru» сообщили в
Международный день воздушного змея отметят приморцы красочным фестивалем, об этом «Deita. ru» сообщили в
Увлекательное мероприятие пройдет 15 октября на стадионе университета с 13 до 17 часов. Это будет 10-й по счету фестиваль, которые проводят во Владивостоке. Количество участников не ограничено, принять участие в фестивале может любой желающий. Ограничений по возрасту также нет.
В прошлом году мероприятие посетили не только местные жители, но и гости из других городов Приморского края. Организаторы фестиваля напоминают, что каждому участнику змея лучше принести с собой, так как планируется свободная программа запуска.
Таисия Масина.