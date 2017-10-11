СМИ: чемпион СССР по футболу в составе «Торпедо» Сергей Пригода найден мертвым в Швеции

Источник: РИА "Новости"

Портал отмечает, что бывший футболист и тренер был найден мертвым в своей квартире в шведском городе Векшё.

Пригода являлся воспитанником школы «Торпедо», выступал на позиции центрального защитника, в составе «Торпедо» играл с 1976 по 1988 год. На протяжении 8 лет был капитаном команды.

В осеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года он в составе клуба стал чемпионом страны, в 1977 году завоевал бронзовые награды первенства страны. В 1986 году выиграл Кубок СССР. Всего за «Торпедо» провел 325 матчей, забил три мяча, в 1985 году став обладателем приза «Самый красивый гол». В составе сборной СССР сыграл 19 матчей.