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02:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: чемпион СССР по футболу в составе «Торпедо» Сергей Пригода найден мертвым в Швеции

ТАСС, 11 октября. Чемпион СССР по футболу осеннего розыгрыша 1976 года Сергей Пригода скончался в Швеции в возрасте 59 лет. Об этом сообщает шведский портал smp.se.

Источник: РИА "Новости"

Портал отмечает, что бывший футболист и тренер был найден мертвым в своей квартире в шведском городе Векшё.

Пригода являлся воспитанником школы «Торпедо», выступал на позиции центрального защитника, в составе «Торпедо» играл с 1976 по 1988 год. На протяжении 8 лет был капитаном команды.

В осеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года он в составе клуба стал чемпионом страны, в 1977 году завоевал бронзовые награды первенства страны. В 1986 году выиграл Кубок СССР. Всего за «Торпедо» провел 325 матчей, забил три мяча, в 1985 году став обладателем приза «Самый красивый гол». В составе сборной СССР сыграл 19 матчей.

После «Торпедо» с 1989 года по 1991-й выступал в клубе «Эстер» (Векшё), в котором затем стал тренером. Также являлся главным тренером шведских клубов «Мьэльбю» Хяллевик (1997−1998), «Браге» Бурленге (2000−2002), «Мугеда» (2005−2012) и «Векшё» (2013).

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