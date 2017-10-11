Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца

В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Певец прошел лечение в британской клинике и вернулся на сцену. Осенью 2016 года из-за необходимости пройти курс химиотерапии певец отменил свое выступление в постановке «Симон Бокканегра» в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте.