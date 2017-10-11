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02:40 (мск), источник: РИА Новости

Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг РИА Новости сообщения о смерти певца.

Источник: РИА Новости

«Это полная неправда!!! Он жив и находится дома», — написал исполнительный директор компании Askonas Holt в ответ на запрос агентства.

Ранее о смерти артиста сообщила на своей странице в Twitter сенатор Елена Мизулина.

В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Певец прошел лечение в британской клинике и вернулся на сцену. Осенью 2016 года из-за необходимости пройти курс химиотерапии певец отменил свое выступление в постановке «Симон Бокканегра» в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте.

В июне 2017 Хворостовский выступил в Красноярске. Запланированный на 26 сентября концерт в Московской государственной консерватории был отменен.

Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Красноярске
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2 июня© Ньюстюб
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