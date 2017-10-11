Медведев рассказал о роли марокканских мандаринов в жизни россиян

Источник: РИА "Новости"

«В России сложно найти человека, который с теплом не вспоминал бы Марокко каждый Новый год, глядя на знакомый с детства “ромбик” этикетки на мандаринах», — таким словами Медведев начинает свою статью, опубликованную в газете «Аль-Ахбар».

Медведев вспоминает, как «несколько поколений советских, а затем российских детей находили его (этот значок) на апельсинах и мандаринах — тех фруктах, которые появляются в магазинах в холодную русскую зиму и от того кажутся особенно сладкими».

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«Нередко именно они украшают стол в Новый год — самый любимый нашим народом праздник. Поэтому неудивительно, что со временем этот ромбик стал своего рода символом российско-марокканской дружбы, знаком позитивного восприятия и симпатии к вашей стране», — отметил глава правительства.

В статье премьер делится мыслями о том, что значит эта страна для России и на каком этапе сейчас находятся двусторонние отношения.

В заключение он обращается еще к одному символу, который ассоциируется у жителей России с Марокко. «Действие шедевра кинематографа ХХ века «Касабланка», происходит именно в вашей стране. Всякий любитель кино знает финальную фразу выдающегося фильма: «Думаю, что это начало прекрасной дружбы», — пишет премьер.