Колледж ВГУЭС оставил без воды часть Владивостока

Источник: Восток Медиа

Несколько жилых домов Владивостока, а также колледж ВГУЭС и Ботанический сад остались в среду без холодной воды. Часть адресов — до 17 часов, а некоторые — до 19:00, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке продолжаются отключения холодной воды, начавшиеся в понедельник. Сегодня, 11 октября, в список попали здания на улицах Добровольского, Пацаева, Волкова, Маковского. Причём, по информации предприятия «Приморский водоканал», это связано с двумя моментами — заменой пожарного гидранта и ремонтом объектов.

Диспетчер «Приморского водоканала» пояснила журналисту редакции: «Это колледж ВГУЭС на Добровольского, 20 там работает, меняет пожарный гидрант. Мы для них только отключаем воду, а меняют они сами у себя на территории. Причём один только колледж не отключишь от водоснабжения — попадают и дома на той же линии».