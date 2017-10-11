Первозданную природу России увидят в Хабаровске

— Наш Хабаровский край вписан лучшими пейзажами в мировую природу, — сказал Вячеслав Шпорт, приветствуя собравшихся. — Здесь уникальные Шантарские острова с их неповторимой красотой. Суровый Север, люди, которые здесь живут. В нашем крае, одном из двух регионов страны, водятся тигры, и численность с каждым годом прирастает. Уникальные природные памятники — петроглифы, лотосы. Выставка проходит в Год экологии и 100-летия создания заповедной системы России. Ее задача — привлечь наше внимание к хрупкому миру дикой природы, который надо обязательно сохранить для потомков.