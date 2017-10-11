Первозданную природу России увидят в Хабаровске
Уникальная фотовыставка продлится до 5 ноября сразу в двух музеях.
Уникальная фотовыставка продлится до 5 ноября сразу в двух музеях.
В Дальневосточном художественном музее торжественно открылась выставка общероссийского фестиваля «Первозданная Россия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На ней представлены 120 лучших фотографий дикой природы.
— Наш Хабаровский край вписан лучшими пейзажами в мировую природу, — сказал Вячеслав Шпорт, приветствуя собравшихся. — Здесь уникальные Шантарские острова с их неповторимой красотой. Суровый Север, люди, которые здесь живут. В нашем крае, одном из двух регионов страны, водятся тигры, и численность с каждым годом прирастает. Уникальные природные памятники — петроглифы, лотосы. Выставка проходит в Год экологии и 100-летия создания заповедной системы России. Ее задача — привлечь наше внимание к хрупкому миру дикой природы, который надо обязательно сохранить для потомков.
Фотографии, которые представлены на выставке, естественны и органичны, как сама природа. Авторы смогли увидеть необычные ракурсы, сюжеты, которые подкупают своей простой, искренностью и бесконечной любовью к тому, что они снимали.
Организовать фотовыставку помогла Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), благодаря которой уникальные кадры дикой природы смогли увидеть во многих регионах страны. В Хабаровске она проходит сразу в двух музеях художественном и Гродековском.
Выставка продлится до 5 ноября. Вход — свободный.