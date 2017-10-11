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04:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первозданную природу России увидят в Хабаровске

Уникальная фотовыставка продлится до 5 ноября сразу в двух музеях.

В Дальневосточном художественном музее торжественно открылась выставка общероссийского фестиваля «Первозданная Россия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На ней представлены 120 лучших фотографий дикой природы.

 — Наш Хабаровский край вписан лучшими пейзажами в мировую природу, — сказал Вячеслав Шпорт, приветствуя собравшихся. — Здесь уникальные Шантарские острова с их неповторимой красотой. Суровый Север, люди, которые здесь живут. В нашем крае, одном из двух регионов страны, водятся тигры, и численность с каждым годом прирастает. Уникальные природные памятники — петроглифы, лотосы. Выставка проходит в Год экологии и 100-летия создания заповедной системы России. Ее задача — привлечь наше внимание к хрупкому миру дикой природы, который надо обязательно сохранить для потомков.

Фотографии, которые представлены на выставке, естественны и органичны, как сама природа. Авторы смогли увидеть необычные ракурсы, сюжеты, которые подкупают своей простой, искренностью и бесконечной любовью к тому, что они снимали.

Организовать фотовыставку помогла Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), благодаря которой уникальные кадры дикой природы смогли увидеть во многих регионах страны. В Хабаровске она проходит сразу в двух музеях художественном и Гродековском.

Выставка продлится до 5 ноября. Вход — свободный.

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