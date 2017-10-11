Ученые объяснили способность доживать до старости
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Группа ученых из Эдинбургского университета в Великобритании выяснила, почему люди способны жить дольше 50 лет.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Группа ученых из Эдинбургского университета в Великобритании выяснила, почему люди способны жить дольше 50 лет.
Многие виды не живут долго после окончания репродуктивного возраста. Однако человек обладает способностью доживать до глубокой старости, что указывает на существование механизмов, лежащих в основе долголетия.
В ходе исследования ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона жителей американского штата Юта, родившихся до 1950 года, а также их потомков.
Как выяснилось, у мужчин этому способствуют гены, поддерживающие молодость. При этом исследователи не смогли установить гены, отвечающие за долголетие у женщин.
Ранее ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что сексуальная активность влияет на процесс старения. Как гласит исследование, опубликованное в журнале Biogerontology, старение может быть результатом компромисса между воспроизведением и долгожительством, связанным с тем, что организм вынужден тратить энергию на обменные процессы. Чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.