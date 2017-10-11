Ученые объяснили способность доживать до старости

Источник: РИА "Новости"

Многие виды не живут долго после окончания репродуктивного возраста. Однако человек обладает способностью доживать до глубокой старости, что указывает на существование механизмов, лежащих в основе долголетия.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона жителей американского штата Юта, родившихся до 1950 года, а также их потомков.

Как выяснилось, у мужчин этому способствуют гены, поддерживающие молодость. При этом исследователи не смогли установить гены, отвечающие за долголетие у женщин.