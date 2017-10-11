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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Купюру «Владивосток-2000» презентуют в четверг, 12 октября

Новую банкноту лично представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября, представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук. Презентация купюр будет проходить в формате телемоста, который соединит Москву, Владивосток и Севастополь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

В ходе мероприятия Набиуллина и Ткачук расскажут об особенностях защиты новых банкнот, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области) и Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

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