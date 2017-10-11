Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» усилит канадский форвард

Контракт с легионером рассчитан на один год.

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы заключил соглашение с левым крайним нападающим из Канады Александром Пикаром. Контракт односторонний и рассчитан на один год.

Александр Пикар родился 9 октября 1985 года в Квебеке. На Драфте Национальной хоккейной лиги его выбрал в первом раунде под общим 8-м номером клуб «Коламбус Блю Джекетс», за эту команду нападающий провёл 67 матчей.

Как сообщает пресс-служба «Амура», большую часть карьеры форвард провёл в Американской хоккейной лиге, где выступал за «Сиракьюз», «Норфолк» и «Сан-Антонио», став в 2012 году обладателем Кубка Колдера. Долгое время выступал в швейцарской НЛА за «Женеву-Серветт», в составе которой стал двукратным обладателем Кубка Шпенглера, а также за «Давос».

Прошлый сезон хоккеист провёл в чешской Экстралиге, где выступал за клуб «Градец Кралове». В 25 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков, забив семь голов и сделав 13 результативных передач. В 11 играх плей-офф заработал пять очков.

Не исключено, что форвард заменит другого легионера «Амура», который в начале недели покинул команду. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что контракт с чехом Мареком Квапилом расторгли по взаимному согласию сторон. За «тигров» он успел сыграть в 11 матчах и отличиться всего одним голом.

Также к клубу присоединится другой нападающий. Накануне «Амур» произвёл обмен с «Локомотивом» и забрал из Ярославля за денежную компенсацию 20-летнего нападающего Данила Юртайкина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ещё в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Хабаровский боксёр Андрей Замковой вернул себе звание чемпиона России
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов из России
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь