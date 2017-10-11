Хабаровский «Амур» усилит канадский форвард

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы заключил соглашение с левым крайним нападающим из Канады Александром Пикаром. Контракт односторонний и рассчитан на один год.

Александр Пикар родился 9 октября 1985 года в Квебеке. На Драфте Национальной хоккейной лиги его выбрал в первом раунде под общим 8-м номером клуб «Коламбус Блю Джекетс», за эту команду нападающий провёл 67 матчей.

Как сообщает пресс-служба «Амура», большую часть карьеры форвард провёл в Американской хоккейной лиге, где выступал за «Сиракьюз», «Норфолк» и «Сан-Антонио», став в 2012 году обладателем Кубка Колдера. Долгое время выступал в швейцарской НЛА за «Женеву-Серветт», в составе которой стал двукратным обладателем Кубка Шпенглера, а также за «Давос».

Прошлый сезон хоккеист провёл в чешской Экстралиге, где выступал за клуб «Градец Кралове». В 25 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков, забив семь голов и сделав 13 результативных передач. В 11 играх плей-офф заработал пять очков.

Не исключено, что форвард заменит другого легионера «Амура», который в начале недели покинул команду. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что контракт с чехом Мареком Квапилом расторгли по взаимному согласию сторон. За «тигров» он успел сыграть в 11 матчах и отличиться всего одним голом.