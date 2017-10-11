«Холдоми» сможет открывать горнолыжный сезон раньше всех в России
Это станет возможным после модернизации комплекса.
Это станет возможным после модернизации комплекса.
Резидент территории опережающего развития «Комсомольск» модернизирует горнолыжный комплекс «Холдоми». Инвестор уже закупил новые снеговые пушки и канатную дорогу. Всё это позволит открывать сезон катаний раньше всех в России. Для объекта также построят газопровод и подъездные пути.
К уже имеющимся 9,5 километрам трассы добавят больше 32 километров всех уровней сложности. Большую их часть осветят и оснастят системой искусственного оснежения. Инвестор уже закупил восемь итальянских снеговых пушек. Воду для снега будут подавать из искусственного водоёма. Засыпать холмы можно будет с конца октября — раньше всех на Дальнем Востоке и в стране.
Как сообщает
Комплекс в скором времени должны подключить к сетям электро- и газоснабжения площадки «Холдоми», а также к водоснабжению и водоотведению площадки «Парус». Резидент заключил договор на подключение к сетям газораспределения. В конце года специалисты начнут строить газопровод для базы. Его протяжённость составит 7,5 километра.
Сейчас к горнолыжному комплексу строят подъездные пути. Сдать новую четырёхполосную дорогу, протяжённостью 1,5 километра, должны в декабре этого года. За счёт денег, выделенных из федерального и регионального бюджетов, реконструируют трассу Хабаровск — Лидога — Ванино.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Холдоми» в мае этого года попала в границы ТОР «Комсомольск» после расширения её границ. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ускорить создание инфраструктуры для горнолыжного комплекса. Глава региона попросил в максимально сжатые сроки пройти все разрешительные процедуры и решить земельные вопросы, чтобы как можно скорее перейти к строительству.
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