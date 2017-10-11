«Холдоми» сможет открывать горнолыжный сезон раньше всех в России

Резидент территории опережающего развития «Комсомольск» модернизирует горнолыжный комплекс «Холдоми». Инвестор уже закупил новые снеговые пушки и канатную дорогу. Всё это позволит открывать сезон катаний раньше всех в России. Для объекта также построят газопровод и подъездные пути.

К уже имеющимся 9,5 километрам трассы добавят больше 32 километров всех уровней сложности. Большую их часть осветят и оснастят системой искусственного оснежения. Инвестор уже закупил восемь итальянских снеговых пушек. Воду для снега будут подавать из искусственного водоёма. Засыпать холмы можно будет с конца октября — раньше всех на Дальнем Востоке и в стране.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, специалисты готовят к наладке и новую канатную дорогу, протяжённость которой составит 2,5 километра. Перемещаться по ней со скоростью шесть метров в секунду больше 60 восьмиместных гондол. Они будут следовать до самой высокой отметки курорта — 853 метра над уровнем моря. Каждый час подъёмник сможет перемещать две тысячи человек. Сдать дорогу в эксплуатацию резидент ТОР планирует в июле 2018 года. Оборудование для закладки фундамента 12 опор уже пришло на базу, в ближайшее время должны прийти сами опоры и пассажирские кабины.

Комплекс в скором времени должны подключить к сетям электро- и газоснабжения площадки «Холдоми», а также к водоснабжению и водоотведению площадки «Парус». Резидент заключил договор на подключение к сетям газораспределения. В конце года специалисты начнут строить газопровод для базы. Его протяжённость составит 7,5 километра.

Сейчас к горнолыжному комплексу строят подъездные пути. Сдать новую четырёхполосную дорогу, протяжённостью 1,5 километра, должны в декабре этого года. За счёт денег, выделенных из федерального и регионального бюджетов, реконструируют трассу Хабаровск — Лидога — Ванино.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Холдоми» в мае этого года попала в границы ТОР «Комсомольск» после расширения её границ. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ускорить создание инфраструктуры для горнолыжного комплекса. Глава региона попросил в максимально сжатые сроки пройти все разрешительные процедуры и решить земельные вопросы, чтобы как можно скорее перейти к строительству.