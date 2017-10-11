Омичей просят сдать кровь для нападающего «Авангарда» Николая Лемтюгова
Хоккеисту удалили селезенку после матча с «Барысом».
Хоккеисту удалили селезенку после матча с «Барысом».
Во вторник, 10 октября, в Омске прошел матч «Авангарда» с «Барысом», в ходе которого нападающий «ястребов» Николай Лемтюгов получил травму. Его срочно госпитализировали и прооперировали.
Владимир Шалаев, президент «Авангарда»:
— У него произошел разрыв селезенки после столкновения, сейчас ее удалили. Он чувствует себя нормально. Все послеоперационные показатели хорошие, его жизни ничего не угрожает (цитата: ИА спортивных новостей Р-Спорт).
Как пояснили в
Омичи могут помочь и сдать кровь сегодня, 11 октября, с 08:00 часов утра в ГКБ-1 имени Кабанова, которая расположена по адресу улица Перелета, 7.
Напоминаем, перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь, а также жирную и острую пищу.