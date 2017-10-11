Директор Приморского океанариума подал в отставку после очередной гибели дельфина

Источник: РИА "Новости"

«Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное», — говорится в официальном заявлении учреждения.

Быстро прогрессирующая пневмония — одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах. Официальное заявление Приморского океанариума

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaFnDWDBexa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемые подписчики! В ночь с 10 на 11 октября в #приморскийокеанариум случилась беда! Умерла афалина Ева. От пневмонии. Девочка была артисткой дельфинария. --------------------------- Любая гибель животного - это огромная потеря для всего коллектива... --------------------------- Ответственность за произошедшее полностью взял на себя директор Приморского океанариума - А.Л. Михайлюк, он руководит организацией меньше года. --------------------------- Полное заявление директора в комментарии под этим постом ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ (@primocean) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-11T00:29:56+00:00">Окт 10 2017 в 5:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что каждая гибель морского млекопитающего в океанариуме — трагедия для тренеров, ветеринаров и техников. Если же гибель происходит по чьей-то халатности, принимаются самые жесткие меры.

«Так, по результатам расследования недавнего инцидента с заброшенным штормом посторонним предметом в открытом вольере на акватории бухты Парис, что привело к гибели белухи, подписаны приказы об увольнении начальника морской базы и начальника водолазной службы, не обеспечивших надлежащие условия для безопасного содержания животных», — уточняется в сообщении.

По всем предшествующим случаям также принимались самые жесткие кадровые решения, вплоть до смены руководства океанариума и судебных разбирательств в отношении конкретных лиц.

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В свою очередь сам Михайлюк, слова которого также приводятся в заявлении, подчеркивает, что Приморский океанариум ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает. Каждый случай потери животного становится достоянием общественности и живо обсуждается.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, в состав которого на правах филиала входит Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова сообщила агентству «Интерфакс», что заявление об отставке директор подал в среду, решение по нему руководства еще не известно.