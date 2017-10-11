Садоводы Красноярского края получат из бюджета 24 млн рублей
Эти деньги можно будет потратить на развитие инфраструктуры объединений.
Эти деньги можно будет потратить на развитие инфраструктуры объединений.
Сайт правительства края сообщил о подведении итогов конкурса на на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных НКО. Победа в нем позволяет получить грант до 2 млн рублей на строительство, реконструкцию, ремонт подъездных дорог, объектов электроснабжения, водоснабжения на территории соответствующего некоммерческого объединения.
Всего на конкурс поступило 39 заявок на сумму более 53 млн рублей. В результате конкурсная комиссия определила 19 некоммерческих объединений, которые безвозмездно получат из краевого бюджета 24 млн рублей. Это садоводы и огородники, чьи земельные участки расположены в Емельяновском, Березовском, Ачинском, Большеулуйском районах, а также в пригороде Зеленогорска и Железногорска.