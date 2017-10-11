Садоводы Красноярского края получат из бюджета 24 млн рублей

Сайт правительства края сообщил о подведении итогов конкурса на на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных НКО. Победа в нем позволяет получить грант до 2 млн рублей на строительство, реконструкцию, ремонт подъездных дорог, объектов электроснабжения, водоснабжения на территории соответствующего некоммерческого объединения.

Всего на конкурс поступило 39 заявок на сумму более 53 млн рублей. В результате конкурсная комиссия определила 19 некоммерческих объединений, которые безвозмездно получат из краевого бюджета 24 млн рублей. Это садоводы и огородники, чьи земельные участки расположены в Емельяновском, Березовском, Ачинском, Большеулуйском районах, а также в пригороде Зеленогорска и Железногорска.