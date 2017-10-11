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04:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские археологи нашли чудо в глине

Уникальную находку обнаружили вблизи Петропавловского озера.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уникальную находку обнаружили археологи во время летних раскопок. Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Максим Горшков, в руки им попался почти не разрушенный временем керамический сосуд, предположительно возраст которого составляет 9 тыс лет.

Полевой археологический сезон в крае окончен, найденные древние артефакты изучаются учёными, анализируются и классифицируются. Результаты радиоуглеродных исследований будут получены примерно к апрелю 2018 года, для этого образцы переданы японским коллегам российских искателей древностей.

 — На раскопках у Петропавловского озера случилось почти чудо, — говорит Максим Горшков. — Этот памятник известен давно, открыт ещё Алексеем Павловичем Окладниковым, раскопки здесь велись уже в 90-ых годах. В этом сезоне мы решили вернуться и посмотреть территорию более тщательно. Тем более, что сейчас появились новые методы аналитики, новые технологии, а у нас были основания полагать, что удастся найти достаточно ранние материалы, относящиеся примерно к 7−8 тысячелетиям до нашей эры. В результате в один из последних дней работы экспедиции, мы нашли керамический сосуд, украшенный орнаментом, который характерен для кондонской культуры. Он стоял расколотым в слое почвы и потому, отлично сохранился. Его можно будет реконструировать от донца до венчика.

Кондонская культура распространена в долине Среднего и Нижнего Амура, низовьях Уссури. Сосуды с таким орнаментам, датируемые 7−8 тысячелетием до нашей эры также находили в районе села Князе-Волконское. И вообще территория современного Хабаровского края претендует на мировое первенство по возрасту подобных артефактов, наличие которых свидетельствует, что люди, жившие здесь, применяли технологию изготовления глиняной посуды уже более 12 тыс лет назад. Археологи из Китая, правда, заявляли, что нашли керамику 20-тысячелетнего возраста, но международного признания этот факт не получил.


Напомним также, что в сентябре археологи научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края совместно с учёными института археологии Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета провели углублённое изучение петроглифов Сикачи-Аляна, Шереметьево и Кии, и исследователям удалось обнаружить и зафиксировать шесть новых рисунков в камне, ранее неизвестных.


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