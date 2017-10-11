Главный тренер хабаровского «Амура»: мы выгрызли победу у «Металлурга»
Андрей Мартемьянов заявил, что его команда «отдавала душу» на льду.
Андрей Мартемьянов заявил, что его команда «отдавала душу» на льду.
После победы хабаровской хоккейной команды «Амур» над магнитогорским «Металлургом» главный тренер «тигров» Андрей Мартемьянов поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что команда «отдавала душу» на льду.
«Четвёртый матч — физически оказались не совсем готовы, поэтому решили сыграть от обороны. Но, как показал матч, это не совсем подошло. Робко играли в защите и в атаке, особенно в первом периоде. Потом провели беседу перед третьим периодом, пошли
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв объяснил поражение индивидуальными ошибками игроков своей команды. Именно
«Соперник хотел играть в красивый хоккей, мы немножко приняли их игру, но потом отпустили это, стали действовать проще, чтобы победить», — отметил защитник «Амура» Ян Коларж.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хабаровский «Амур» в последнем матче второй за сезон домашней серии обыграл «Металлург» и обозначил беспроигрышную серию. «Тигры» на льду «Платинум Арены» в овертайме взяли верх над одним из лидеров восточной конференции КХЛ — 5:4.