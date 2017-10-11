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04:40 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер хабаровского «Амура»: мы выгрызли победу у «Металлурга»

Андрей Мартемьянов заявил, что его команда «отдавала душу» на льду.

После победы хабаровской хоккейной команды «Амур» над магнитогорским «Металлургом» главный тренер «тигров» Андрей Мартемьянов поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что команда «отдавала душу» на льду.

«Четвёртый матч — физически оказались не совсем готовы, поэтому решили сыграть от обороны. Но, как показал матч, это не совсем подошло. Робко играли в защите и в атаке, особенно в первом периоде. Потом провели беседу перед третьим периодом, пошли ва-банк, стали втыкаться и бороться, отдавать душу на льду, стали не то что выигрывать, а выгрызать победу. Как результат — сравняли счёт и в овертайме уже выиграли», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв объяснил поражение индивидуальными ошибками игроков своей команды. Именно из-за этого, по его мнению, «Металлург» и упускал заработанное преимущество. Однако без огрехов не обошлось и у «Амура». Это подтверждают и сами «тигры».

«Соперник хотел играть в красивый хоккей, мы немножко приняли их игру, но потом отпустили это, стали действовать проще, чтобы победить», — отметил защитник «Амура» Ян Коларж.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хабаровский «Амур» в последнем матче второй за сезон домашней серии обыграл «Металлург» и обозначил беспроигрышную серию. «Тигры» на льду «Платинум Арены» в овертайме взяли верх над одним из лидеров восточной конференции КХЛ — 5:4.

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