Движение на нескольких улицах Иркутска будет ограничено
С 23:00 11 октября до 6:00 12 октября 2017 года будет частично ограничен проезд на перекрестке улицы Желябова и переулка Пугачева в Иркутске.
С 23:00 11 октября до 6:00 12 октября 2017 года будет частично ограничен проезд на перекрестке улицы Желябова и переулка Пугачева в Иркутске.
Как 10 октября сообщила
С 19:00 11 октября по 8:00 12 октября будет частично ограничен проезд по улице Трудовых Резервов. Сразу за площадью Декабристов на проезжей части будет производиться аварийный ремонт водопровода.