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04:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Движение на нескольких улицах Иркутска будет ограничено

С 23:00 11 октября до 6:00 12 октября 2017 года будет частично ограничен проезд на перекрестке улицы Желябова и переулка Пугачева в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Как 10 октября сообщила пресс-служба администрации города, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

С 19:00 11 октября по 8:00 12 октября будет частично ограничен проезд по улице Трудовых Резервов. Сразу за площадью Декабристов на проезжей части будет производиться аварийный ремонт водопровода.

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