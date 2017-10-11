Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Супруга уволенного
Супруга уволенного
«Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые испытали невыносимые страдания
65-летний Вайнштейн и 41-летняя Чепмен поженились в 2007 году, у них двое общих детей — семилетняя Индия Перл и четырехлетний Дашиэлл Макс Роберт.
В понедельник стало известно, что продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Вайнштейна после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. До этого сообщалось, что кинодеятель заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах и сексуальных домогательствах на протяжении трех десятилетий.
Во вторник о приставаниях Вайнштейна рассказали американские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.