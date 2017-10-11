Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала

Источник: AP 2017

«Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые испытали невыносимые страдания из-за этих непростительных действий. Я решила оставить мужа. Забота о моих маленьких детях — на первом месте, и я прошу средства массовой информации сейчас уважать мою частную жизнь», — заявила она.

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65-летний Вайнштейн и 41-летняя Чепмен поженились в 2007 году, у них двое общих детей — семилетняя Индия Перл и четырехлетний Дашиэлл Макс Роберт.

В понедельник стало известно, что продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Вайнштейна после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. До этого сообщалось, что кинодеятель заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах и сексуальных домогательствах на протяжении трех десятилетий.