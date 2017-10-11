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05:32 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске издадут книгу в память о воевавших в ВОВ партизанах

Оператор связи Telecoma вместе с администрацией города и Горсоветом издадут книгу, посвященную партизанам, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Оператор связи Telecoma вместе с администрацией города и Горсоветом издадут книгу, посвященную партизанам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Жителей края приглашают поделиться своими историями, которые войдут в издание.

Как рассказали в Telecoma, партизаны сыграли большую роль в ВОВ, но упоминаний об этом очень мало и материала о партизанах из Красноярского края практически нет. В книге будут описаны их подвиги, истории и фотографии.

Все желающие, у которых есть родственники, участвовавшие в партизанском движении, могут до конца года прислать свои истории на почту partizan_krsk@mail.ru или рассказать по телефону 8−983−599−35−35.

Книгу планируют выпустить в следующем году к 9 мая. Название книги и тираж пока не уточняется. Известно, что ее можно будет взять в городских и университетскиз библиотеках.

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