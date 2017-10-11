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05:28 (мск), источник: Восток Медиа

Из хабаровских автобусов убрали аудиорекламу из-за недовольства жителей

Группа компаний «Пять звёзд» заглушила всё звуковое сопровождение — от греха подальше.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице в автобусах группы компаний «Пяти звёзд» больше нет аудиорекламы, которая распространялась в салоне. Руководству пришлось принять такое решение после того, как местный житель обратился в УФАС, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По закону, рекламу запрещено распространять с использованием транспортных средств. Однако в автобусах «Пяти звёзд» «крутили» информацию о других услугах самой группы компаний: это частные перевозки, гостиничный сервис и сфера общепита. По словам заместителя директора «Пяти звёзд» Ивана Новикова, руководство не до конца согласно с тем, что это реклама.

«То, что эта информация является аудиорекламой, мы не совсем согласны. Но мы решили убрать всё аудиосопровождение — что называется, от греха подальше», — рассказал корреспонденту агентства Иван Новиков.

Жалоба на рекламу в автобусе № 40 в местное управление Федеральной антимонопольной службы России поступила, по данным их пресс-службы, от местного жителя. Руководство компании не исключает, что им мог быть сам работник ведомства.

«Местный житель был сам сотрудник ФАСа, насколько я понимаю. Но одно не противоречит другому, поэтому здесь мы ничего не имеем против. Аудиосообщения давно уже не распространяются, с августа месяца», — добавил Иван Новиков.

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