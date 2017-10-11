Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В ГД вынесли решение по поводу идеи отменить транспортный налог
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8Веселое кладбище в Румынии
05:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области 12 муниципалитетов срочно завершают снос аварийного жилья

В Иркутской области 12 муниципалитетов должны до конца 2017 года выполнить указ президента России по переселению из ветхого и аварийного жилья, в некоторых городах и посёлках его реализация находится под угрозой.

Источник: РИА "Новости"

В целом в области план по переселению выполнен на 73%. Об этом 10 октября 2017 года заявил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иван Хомутинников на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание. По его словам, самая сложная ситуация — в Братске, Усть-Илимске и посёлке Магистральный.

В Братске остались не расселены 101,9 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, в зоне риска находится строительство домов на 17 тыс. кв. м, которое ведёт компания «Стройспецгрупп». По словам Ивана Хомутинникова, администрация города не планирует расторгать с этим подрядчиком договор, а просит помочь ему материально — выделить из областного бюджета 94 млн рублей.

В посёлке Магистральный осталось построить 12,4 тыс. кв. м жилья, в зоне риска — 10 домов (5,4 тыс. кв. м), которые строит компания «Стройгрупп». Как рассказал Иван Хомутинников, в сентябре прошли выборы главы посёлка. Новый глава решил, чтобы выполнить указа президента, приобретать жильё на вторичном рынке. Кроме того, в отношении подрядчика поданы 20 исков в суды, три уже удовлетворены. Иски по вышеуказанным 10 домам находятся в Арбитражном суде Иркутской области.

В Усть-Илимске план выполнен на 79%, город обещал справиться до конца года. В Усть-Куте готовность трёх домов составляет 90%. В посёлке Новомальтинский в последний день лета был расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком, заключён договор с новым — на достройку семи домов. Усть-Удинский район, по словам Хомутинникова, «тоже подкачал»: в Усть-Уде сноса ещё ждут 600 кв. м, в Средней Муе — 700 кв. м, в Новой Уде — 160 кв. м. В Еланцах Ольхонского района последний дом сдали 15 сентября, но новосёлы жалуются на многочисленные недоделки, сейчас подрядчик их исправляет. В Рудногорске Нижнеилимского района готовность дома — 76%.

В Бодайбо — сложная ситуация, пояснил заместитель министра. Там необходимо расселить ещё 5,7 тыс. кв. м, принято решение выдавать людям социальные выплаты, чтобы те сами покупали себе жильё. В посёлке Артёмовском Бодайбинского района план до конца года — 2,1 тыс. кв. м, там тоже выдают выплаты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь