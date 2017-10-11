В Иркутской области 12 муниципалитетов срочно завершают снос аварийного жилья

Источник: РИА "Новости"

В целом в области план по переселению выполнен на 73%. Об этом 10 октября 2017 года заявил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иван Хомутинников на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание. По его словам, самая сложная ситуация — в Братске, Усть-Илимске и посёлке Магистральный.

В Братске остались не расселены 101,9 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, в зоне риска находится строительство домов на 17 тыс. кв. м, которое ведёт компания «Стройспецгрупп». По словам Ивана Хомутинникова, администрация города не планирует расторгать с этим подрядчиком договор, а просит помочь ему материально — выделить из областного бюджета 94 млн рублей.

В посёлке Магистральный осталось построить 12,4 тыс. кв. м жилья, в зоне риска — 10 домов (5,4 тыс. кв. м), которые строит компания «Стройгрупп». Как рассказал Иван Хомутинников, в сентябре прошли выборы главы посёлка. Новый глава решил, чтобы выполнить указа президента, приобретать жильё на вторичном рынке. Кроме того, в отношении подрядчика поданы 20 исков в суды, три уже удовлетворены. Иски по вышеуказанным 10 домам находятся в Арбитражном суде Иркутской области.

В Усть-Илимске план выполнен на 79%, город обещал справиться до конца года. В Усть-Куте готовность трёх домов составляет 90%. В посёлке Новомальтинский в последний день лета был расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком, заключён договор с новым — на достройку семи домов. Усть-Удинский район, по словам Хомутинникова, «тоже подкачал»: в Усть-Уде сноса ещё ждут 600 кв. м, в Средней Муе — 700 кв. м, в Новой Уде — 160 кв. м. В Еланцах Ольхонского района последний дом сдали 15 сентября, но новосёлы жалуются на многочисленные недоделки, сейчас подрядчик их исправляет. В Рудногорске Нижнеилимского района готовность дома — 76%.