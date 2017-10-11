Депутат Закдумы Хабаровского края: Теплых туалетов нет в 28 школах региона

В 28 сельских школах Хабаровского края до сих пор нет теплых туалетов. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала председатель постоянного комитета краевой Закдумы по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Валентина Мешкова.

«У нас сегодня 28 сельских школ из 360 не имеют теплых туалетов. А это очень важно, потому что речь идет о здоровье — ведь когда есть здоровье, тогда будут хорошие знания. Сейчас в Хабаровском крае разработана программа, рабочая карта, где [указано, что] за два года эту проблему должны будут ликвидировать. Вопрос стоит на контроле у губернатора края Вячеслава Шпорта, главы муниципальных образований тоже прониклись», — отметила Валентина Мешкова.