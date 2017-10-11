Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8Веселое кладбище в Румынии
05:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Депутат Закдумы Хабаровского края: Теплых туалетов нет в 28 школах региона

По словам парламентария, проблему собираются решить за два года.

В 28 сельских школах Хабаровского края до сих пор нет теплых туалетов. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала председатель постоянного комитета краевой Закдумы по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Валентина Мешкова.

«У нас сегодня 28 сельских школ из 360 не имеют теплых туалетов. А это очень важно, потому что речь идет о здоровье — ведь когда есть здоровье, тогда будут хорошие знания. Сейчас в Хабаровском крае разработана программа, рабочая карта, где [указано, что] за два года эту проблему должны будут ликвидировать. Вопрос стоит на контроле у губернатора края Вячеслава Шпорта, главы муниципальных образований тоже прониклись», — отметила Валентина Мешкова.

Депутат добавила, что в крае продолжают строить новые образовательные учреждения. В 2018 году школу на 360 мест начнут возводить в селе Найхин Нанайского района.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В утренний час пик хабаровчане не дождались трамвая из-за ДТП
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь