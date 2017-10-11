Красноярские коммунальщики предупредили о плановых и возможных отключениях

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Из-за плановых ремонтных работ не будет света — на Воронова, 23, в Саду Крутовского; Свердловская, 138. Отключение затронет район Турбазы и частный сектор.

Без воды останутся 9 Мая, 58б, 60а, 58а, 58. пер. Светлогорский, 21,23.

Для этих домов будет организован подвоз питьевой воды с 13.00−15.00 и с 19.00 — 21.00.