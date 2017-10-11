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05:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские коммунальщики предупредили о плановых и возможных отключениях

Десятки домов в городе сегодня останутся без электричества и воды.

Источник: Reuters

Из-за плановых ремонтных работ не будет света — на Воронова, 23, в Саду Крутовского; Свердловская, 138. Отключение затронет район Турбазы и частный сектор.

Без воды останутся 9 Мая, 58б, 60а, 58а, 58. пер. Светлогорский, 21,23.

Для этих домов будет организован подвоз питьевой воды с 13.00−15.00 и с 19.00 — 21.00.

На неполный день воду отключат на ул. Менжинского, 9 г, 1-ой Хабаровской, 4; 6; 8; 9; 5 (офис);3 (офис). 2-ой Хабаровской, 1; 7; 4; 4а; 11. Высотной, 11; 13; 9 г; 9 (училище). Курчатова, 14 (Краевой диспансер:1-ый корпус) и Щорса, 29; 31, Кутузова, 40, 40а, 42, 44.

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