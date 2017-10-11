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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

Ученики сельской школы в Хабаровском крае остались без преподавателей

В расписании только русский язык, литература и труды.

Школьники села Догордон Хабаровского района в разгар учебного года остались без педагогов. В расписании нет химии, математики, иностранного языка. Только русский и копка картофеля. Пока старшеклассники бьют тревогу, что не смогут сдать экзамены, чиновники объясняют, что во всем виноваты дороги и отсутствие бензина.

С 1 сентября школьникам не преподают алгебру, иностранный язык, физику, химию и даже физкультуру. Местная школа малокомпактная, поэтому все педагоги — приходящие, их должны возить из соседнего Кукана, что в 25 километрах от Догордона. Только учитель русского проживает в деревне, потому и уроки проходят по расписанию.

«Есть ещё труд — копка картофеля. Мы девятый класс, нам сдавать итоговую аттестацию, экзамены. Как мы будем сдавать? Это нереально», — пожаловались корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» ученики школы села Догордон.

В администрации поселения объясняют, что за доставку отвечает управление образования Хабаровского района. По словам главы поселения Ивана Кузнецова, у него на автобус нет бензина, решать этот вопрос должны представители образования. Однако по их словам, отсутствие горючего — не главная проблема.

«Туда доехать нельзя, там ремонт дороги, дорога серьёзно ремонтируется», — заявил начальник отдела образования администрации Хабаровского района Эдуард Кононов.

Ситуацию в Догордоне взяли на контроль в краевом министерстве образования. В районной администрации заверили, что автобус с учителями отправят в школу уже на этой неделе. Ученики же пообещали, если учебный процесс не возобновят, они отправят в прокуратуру видеобращение об отсутствии уроков.

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