Ученики сельской школы в Хабаровском крае остались без преподавателей

Школьники села Догордон Хабаровского района в разгар учебного года остались без педагогов. В расписании нет химии, математики, иностранного языка. Только русский и копка картофеля. Пока старшеклассники бьют тревогу, что не смогут сдать экзамены, чиновники объясняют, что во всем виноваты дороги и отсутствие бензина.

С 1 сентября школьникам не преподают алгебру, иностранный язык, физику, химию и даже физкультуру. Местная школа малокомпактная, поэтому все педагоги — приходящие, их должны возить из соседнего Кукана, что в 25 километрах от Догордона. Только учитель русского проживает в деревне, потому и уроки проходят по расписанию.

«Есть ещё труд — копка картофеля. Мы девятый класс, нам сдавать итоговую аттестацию, экзамены. Как мы будем сдавать? Это нереально», — пожаловались корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» ученики школы села Догордон.

В администрации поселения объясняют, что за доставку отвечает управление образования Хабаровского района. По словам главы поселения Ивана Кузнецова, у него на автобус нет бензина, решать этот вопрос должны представители образования. Однако по их словам, отсутствие горючего — не главная проблема.

«Туда доехать нельзя, там ремонт дороги, дорога серьёзно ремонтируется», — заявил начальник отдела образования администрации Хабаровского района Эдуард Кононов.