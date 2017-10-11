Штельмах поблагодарил подчиненного за смелость

В ночь на 23 сентября заместитель командира полка ДПС Алексей Кошелев задержал вооруженного преступника. Старший лейтенант Кошелев стал очевидцем конфликта между жителями Новосибирска на улице Нарымской. Во время драки один из участников достал оружие и произвел два выстрела. Алексей Кошелев, применив боевой прием, задержал мужчину, а затем совместно со своими коллегами разоружил и надел на него наручники.

О смелых и решительных действиях офицера стало известно благодаря одному из очевидцев драки, который прислал в ГУ МВД по Новосибирской области благодарственный отзыв в адрес офицера с просьбой о его поощрении.