Штельмах поблагодарил подчиненного за смелость
За проявленные смелость и отвагу приказом начальника регионального ГУ МВД Алексей Кошелев награжден Почетной грамотой, премией и ценным подарком.
За проявленные смелость и отвагу приказом начальника регионального ГУ МВД Алексей Кошелев награжден Почетной грамотой, премией и ценным подарком.
В ночь на 23 сентября заместитель командира полка ДПС Алексей Кошелев задержал вооруженного преступника. Старший лейтенант Кошелев стал очевидцем конфликта между жителями Новосибирска на улице Нарымской. Во время драки один из участников достал оружие и произвел два выстрела. Алексей Кошелев, применив боевой прием, задержал мужчину, а затем совместно со своими коллегами разоружил и надел на него наручники.
О смелых и решительных действиях офицера стало известно благодаря одному из очевидцев драки, который прислал в ГУ МВД по Новосибирской области благодарственный отзыв в адрес офицера с просьбой о его поощрении.
«За образцовое исполнение служебных обязанностей и охрану общественного порядка приказом начальника ГУ МВД по Новосибирской области старший лейтенант полиции Алексей Кошелев награжден Почетной грамотой, денежной премией и ценным подарком, — сообщили в ведомстве. — Награду офицеру вручил начальник регионального управления ГИБДД Сергей Штельмах. Он поблагодарил подчиненного за проявленное мужество и пожелал успехов в службе».