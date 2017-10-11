Краевые медики подвели итоги сезона клещей

— С начала сезона клещей, который начался еще в марте, с жалобами на укусы к врачам обратились 5 737 человек, большинство из них — взрослое население. Для сравнения, по итогам 2016 года от клещей пострадало больше жителей края — 7 002 человека, — отметили в ведомстве. Однако нынешний сезон не обошелся трагедии. От укуса клеща погиб житель района им. Полины Осипенко. Ранее в ведомстве уже объясняли, что у погибшего не было прививки от клещевого энцефалита. При этом в 2016 году, несмотря на всплеск клещевой активности, летальных исходов не зарегистрировано. В последний раз смерти от укуса клеща в регионе фиксировали в 2015 и 2009 годах.

— Также в этом сезоне зарегистрировано два случая заболевания людей клещевым энцефалитом и 34 случая — клещевым боррелиозом, — уточнили в Роспотребнадзоре. Кстати, с 1 октября стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Прививка позволит избежать страшных последствий заболевания даже в случае укуса.