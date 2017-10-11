Краевые медики подвели итоги сезона клещей
Пострадавших оказалось значительно меньше, чем в прошлом году.
Пострадавших оказалось значительно меньше, чем в прошлом году.
В Хабаровском крае завершается сезон активности клещей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время в больницах регистрируют лишь единичные обращения от жителей.
В целом опасные насекомые показали достаточно низкую активность в этом году.
— С начала сезона клещей, который начался еще в марте, с жалобами на укусы к врачам обратились 5 737 человек, большинство из них — взрослое население. Для сравнения, по итогам 2016 года от клещей пострадало больше жителей края — 7 002 человека, — отметили в ведомстве. Однако нынешний сезон не обошелся трагедии. От укуса клеща погиб житель района им. Полины Осипенко. Ранее в ведомстве уже объясняли, что у погибшего не было прививки от клещевого энцефалита. При этом в 2016 году, несмотря на всплеск клещевой активности, летальных исходов не зарегистрировано. В последний раз смерти от укуса клеща в регионе фиксировали в 2015 и 2009 годах.
— Также в этом сезоне зарегистрировано два случая заболевания людей клещевым энцефалитом и 34 случая — клещевым боррелиозом, — уточнили в Роспотребнадзоре. Кстати, с 1 октября стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Прививка позволит избежать страшных последствий заболевания даже в случае укуса.
— Для профилактики разработана прививка, содержащая инактивированные вирусные частицы. После введения препарата происходит выработка иммуноглобулинов — антител, который в дальнейшем будут создавать защиту от энцефалита, — продолжают в Роспотребнадзоре. — Начинать прививаться от клещевого энцефалита следует поздней осенью, когда сезон активности насекомых заканчивается. Прививку можно получить в медицинских учреждениях по прописке.