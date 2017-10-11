Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Краевые медики подвели итоги сезона клещей

Пострадавших оказалось значительно меньше, чем в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершается сезон активности клещей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время в больницах регистрируют лишь единичные обращения от жителей.

В целом опасные насекомые показали достаточно низкую активность в этом году.

 — С начала сезона клещей, который начался еще в марте, с жалобами на укусы к врачам обратились 5 737 человек, большинство из них — взрослое население. Для сравнения, по итогам 2016 года от клещей пострадало больше жителей края — 7 002 человека, — отметили в ведомстве. Однако нынешний сезон не обошелся трагедии. От укуса клеща погиб житель района им. Полины Осипенко. Ранее в ведомстве уже объясняли, что у погибшего не было прививки от клещевого энцефалита. При этом в 2016 году, несмотря на всплеск клещевой активности, летальных исходов не зарегистрировано. В последний раз смерти от укуса клеща в регионе фиксировали в 2015 и 2009 годах.
— Также в этом сезоне зарегистрировано два случая заболевания людей клещевым энцефалитом и 34 случая — клещевым боррелиозом, — уточнили в Роспотребнадзоре. Кстати, с 1 октября стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Прививка позволит избежать страшных последствий заболевания даже в случае укуса.

 — Для профилактики разработана прививка, содержащая инактивированные вирусные частицы. После введения препарата происходит выработка иммуноглобулинов — антител, который в дальнейшем будут создавать защиту от энцефалита, — продолжают в Роспотребнадзоре. — Начинать прививаться от клещевого энцефалита следует поздней осенью, когда сезон активности насекомых заканчивается. Прививку можно получить в медицинских учреждениях по прописке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Андрей Замковой в пятый раз стал чемпионом России
Дачники испортили воздух в Хабаровске
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь