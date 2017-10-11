Житель Малайзии снял на видео неизвестное существо, выползшее из уборной
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фотограф Зула Анип из малайзийского города
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фотограф Зула Анип из малайзийского города
По словам Анипа, существо достигало двух метров в длину, имело маленькую голову и относительно узкое туловище. Оно было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку.
По мнению мужчины, существо выросло в водосточной трубе, питаясь тем, что находило в канализации, и, вероятно, в