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06:34 (мск), источник: Восток Медиа

Вратарь «СКА-Хабаровска» оставил позади Акинфеева, Лунёва и Гильерме

Александр Довбня лидирует в гонке за звание «Вратарь года».

Голкипер хабаровского футбольного клуба СКА Александр Довбня претендует на приз «Вратарь года имени Льва Яшина». Вратарь дальневосточной команды лидирует в голосовании, и пока оставляет далеко позади коллег из клубов российской Премьер-лиги и национальной сборной.

Традиционный конкурс проводит еженедельник «Огонёк», отдать голос за голкипера «СКА-Хабаровска» можно здесь. Как поясняют организаторы, лучшего вратаря определят в два этапа. Первым станет голосование читателей на сайте, во втором своё слово скажет экспертный совет конкурса. Специалистам предложат выбрать тройку лидеров из вратарей, которые по результатам читательского голосования преодолеют «барьер симпатий».

«Очки, выставленные читателями и экспертами, суммируются (первое место — пять очков, второе — четыре, третье — три). Приз “Вратарь года имени Льва Яшина” получит голкипер, который наберет максимальное число очков», — сообщается на сайте.

Конкурс стартовал 4 октября, первый этап продлится до 30 мая 2018 года. Пока пользователи считают лучшим в стране Александра Довбню — на момент написания этого текста он набрал 66 голосов, то есть почти половину от общего их количества. Идущий вторым игрок ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев пока получил одобрение 30 читателей. На третьем месте ещё один голкипер национальной команды — «зенитовец» Андрей Лунёв.

Примечательно, что за Александра Криворучко, который также защищает ворота хабаровского СКА, на данный момент отдали лишь один голос.

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