Жителям Красноярска не хватает культуры

Жители Красноярска считают, что в городе не хватает учреждений культуры. Результаты измерения доступности культурной среды опубликованы Финансовым университетом при Правительстве РФ. Рейтинг составлялся на основе мнения жителей крупных и средних городов. Данные проведенных опросов показали, что не менее 83% жителей согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т. п. ).