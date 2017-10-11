Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Отец «пьяного мальчика» потребовал компенсации в 10 млн руб.
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
06:45 (мск), источник: Newslab.ru

Жителям Красноярска не хватает культуры

Горожане считают, что нужно больше музеев, библиотек и театров.

Жители Красноярска считают, что в городе не хватает учреждений культуры. Результаты измерения доступности культурной среды опубликованы Финансовым университетом при Правительстве РФ. Рейтинг составлялся на основе мнения жителей крупных и средних городов. Данные проведенных опросов показали, что не менее 83% жителей согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т. п.).

Лидером по уровню доступности культуры стал Санкт-Петербург — там 94% опрошенных считают, что в городе достаточно подобных учреждений. Также довольны количеством культуры жители Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы.

Красноярск находится на 16 строчке рейтинга, только 84% опрошенных считают, что в городе достаточно заведений культурного досуга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярск идет похолодание
Конкурсная комиссия начала отбор кандидатов на пост мэра
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь