Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Секс сокращает жизнь
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
Названы самые «культурные» города России
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
06:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск идет похолодание

Предстоящей ночью синоптики прогнозируют заморозки и гололедицу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

После непродолжительного тепла в Красноярске ожидается похолодание со снегом: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+8°C, то со второй ее половины столбики термометров едва будут преодолевать отметку в 0 °C.

В среду днем синоптики обещают еще относительно комфортную температуру: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+7 °C. В ночь на четверг ожидается +1 °C. если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+3 °C. В оба дня возможен снег с дождем.

Холоднее всего будет в пятницу, когда западный ветер сменится северо-восточным. Ночью 13 октября Гидрометцентр обещает -3 °C, а днем — до +1 °C.

Согласно предварительным данным, на выходных дневная температура снова повысится до +6 °C, но ночные заморозки не отступят — синоптики прогнозируют до -4 °C. На следующей неделе они по-прежнему обещают потепление до +9 °C.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярск идет похолодание
Конкурсная комиссия начала отбор кандидатов на пост мэра
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь