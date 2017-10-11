В Красноярск идет похолодание

Источник: Агентство «Москва»

После непродолжительного тепла в Красноярске ожидается похолодание со снегом: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+8°C, то со второй ее половины столбики термометров едва будут преодолевать отметку в 0 °C.

В среду днем синоптики обещают еще относительно комфортную температуру: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+7 °C. В ночь на четверг ожидается +1 °C. если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+3 °C. В оба дня возможен снег с дождем.

Холоднее всего будет в пятницу, когда западный ветер сменится северо-восточным. Ночью 13 октября Гидрометцентр обещает -3 °C, а днем — до +1 °C.