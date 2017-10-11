В Красноярск идет похолодание
Предстоящей ночью синоптики прогнозируют заморозки и гололедицу.
Предстоящей ночью синоптики прогнозируют заморозки и гололедицу.
После непродолжительного тепла в Красноярске ожидается похолодание со снегом: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+8°C, то со второй ее половины столбики термометров едва будут преодолевать отметку в 0 °C.
В среду днем синоптики обещают еще относительно комфортную температуру: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+7 °C. В ночь на четверг ожидается +1 °C. если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+3 °C. В оба дня возможен снег с дождем.
Холоднее всего будет в пятницу, когда западный ветер сменится
Согласно предварительным данным, на выходных дневная температура снова повысится до +6 °C, но ночные заморозки не отступят — синоптики прогнозируют до -4 °C. На следующей неделе они