Главную елку Красноярска снова установят на острове Татышев

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Главная новогодняя ель Красноярска вновь будет установлена на острове Татышев. Информация об этом содержится в материалах госзакупок, опубликованных на профильном сайте.

Согласно документам, потенциальному подрядчику предстоит поставить ели во всех районах Красноярска. Праздничные деревья смонтируют на Театральной площади, в скверах Космонавтов и Панюковском, а также в других общественных местах.

Кроме того, подрядчик должен украсить главную ель города, высота которой равна 46 метрам, 1640 шарами и гирляндой на 5664 лампочки. Стоимость всего объема работ составит 23,6 млн рублей.