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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Главную елку Красноярска снова установят на острове Татышев

Дерево высотой 46 метров установят перед Новым годом.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Главная новогодняя ель Красноярска вновь будет установлена на острове Татышев. Информация об этом содержится в материалах госзакупок, опубликованных на профильном сайте.

Согласно документам, потенциальному подрядчику предстоит поставить ели во всех районах Красноярска. Праздничные деревья смонтируют на Театральной площади, в скверах Космонавтов и Панюковском, а также в других общественных местах.

Кроме того, подрядчик должен украсить главную ель города, высота которой равна 46 метрам, 1640 шарами и гирляндой на 5664 лампочки. Стоимость всего объема работ составит 23,6 млн рублей.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Итоги аукциона будут объявлены 23 октября. Смонтировать конструкции нужно до 25 декабря, а разобрать — до 10 марта 2018 года.

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