В Хабаровск залетели кругосветные путешественники из Германии

В международном аэропорту Хабаровска побывали
Друзья из Германии путешествуют на четырёх небольших реактивных самолётах. Каждый весит порядка четырёх тонн и может взять на борт до шести человек. В составе команды есть женщины, поблажек им не делают, работают наравне с мужчинами. Для
При формировании маршрутов путешественники учитывали ограничения и выбирали только аэропорты международного значения. Хабаровск смог принять гостей, даже несмотря на реконструкцию
«Международный аэропорт Хабаровск развивается как транзитный хаб и для крупных перевозчиков, и для частной малой авиации. На наш аэродром по согласованному плану полётов довольно часто приземляются воздушные суда иностранных путешественников. Интересно, что эти авиаторы преимущественно зрелого и пожилого возрастов, они отправляются познавать мир и в одиночку, и в компании», — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.
Как сообщает
Год назад остановку в Хабаровске делал англичанин Колин Хэйлс, совершающий кругосветное путешествие на собственноручно собранном самолёте. В дальневосточной столице он пытался оформить разрешение на прибытие в Китай, но, получив отказ, решил продолжить свой путь через Японию.