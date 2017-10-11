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06:53 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровск залетели кругосветные путешественники из Германии

Пилоты-любители сделали остановку в аэропорту дальневосточной столицы.

В международном аэропорту Хабаровска побывали пилоты-любители из Германии, которые совершают кругосветное путешествие. Дальневосточная столица стала одной из точек для остановки. В городе авиаторы пробыли почти сутки, после чего отправились в Японию.

Друзья из Германии путешествуют на четырёх небольших реактивных самолётах. Каждый весит порядка четырёх тонн и может взять на борт до шести человек. В составе команды есть женщины, поблажек им не делают, работают наравне с мужчинами. Для лётчиков-любителей большой перелёт — возможность посмотреть мир, завести новые знакомства и проверить собственные силы.

При формировании маршрутов путешественники учитывали ограничения и выбирали только аэропорты международного значения. Хабаровск смог принять гостей, даже несмотря на реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Воздушным судам предоставили стоянку, заправили их и подготовили к дальнейшему пути.

«Международный аэропорт Хабаровск развивается как транзитный хаб и для крупных перевозчиков, и для частной малой авиации. На наш аэродром по согласованному плану полётов довольно часто приземляются воздушные суда иностранных путешественников. Интересно, что эти авиаторы преимущественно зрелого и пожилого возрастов, они отправляются познавать мир и в одиночку, и в компании», — отметила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Как сообщает пресс-служба Хабаровского аэропорта, немецкие путешественники сделали посадку в Хабаровске по пути из Читы. После остановки в дальневосточной столицы они отправились в японский Нагое.

Год назад остановку в Хабаровске делал англичанин Колин Хэйлс, совершающий кругосветное путешествие на собственноручно собранном самолёте. В дальневосточной столице он пытался оформить разрешение на прибытие в Китай, но, получив отказ, решил продолжить свой путь через Японию.

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