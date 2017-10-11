Потребность Братска и Усть-Илимска в социальных объектах изучает Сергей Брилка
Какова потребность северных городов Иркутской области
Какова потребность северных городов Иркутской области
Завершается первый этап реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Жителям новых микрорайонов для комфортной жизни необходимы объекты социальной инфраструктуры — школы и детсады, а также спортивные площадки, зоны отдыха. «Важно ещё раз проанализировать — учтены ли потребности этих территорий в социальных объектах. В ряде случаев школа или детсад расположены поблизости от новостроек, но есть и обратные примеры — когда таких объектов нет либо они не справляются с дополнительной нагрузкой. Эти вопросы требуют оперативного решения», — отметил Сергей Брилка.
Ещё один вопрос рабочей поездки — реализация в северных территориях приоритетного федерального проекта «Городская среда». В Братске в этом году благоустраивают два общественных пространства и более 100 дворов, в
Спикер отметил, что все участники процесса благоустройства должны стремиться к тому, чтобы в итоге дворы и общественные пространства становились в полной мере комфортными для населения. «Это не должна быть дежурная работа для галочки, важно, чтобы территории существенно менялись к лучшему, становились на порядок выше по уровню комфорта», — сказал Сергей Брилка.
Кроме того, как отметил председатель ЗС, при формировании бюджета региона на 2018 год при обсуждении мероприятий, связанных со строительством жилья для работников бюджетной сферы, будет рассматриваться возможность финансирования за счет областного бюджета строительства многоквартирного дома для врачей в Братске.