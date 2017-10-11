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11:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Потребность Братска и Усть-Илимска в социальных объектах изучает Сергей Брилка

Какова потребность северных городов Иркутской области Усть-Илимска и Братска в социальных объектах, как там реализуется федеральная программа по благоустройство, анализирует спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, который сейчас находится в рабочей поездке по городам, сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба ЗС.

Источник: Reuters

Завершается первый этап реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Жителям новых микрорайонов для комфортной жизни необходимы объекты социальной инфраструктуры — школы и детсады, а также спортивные площадки, зоны отдыха. «Важно ещё раз проанализировать — учтены ли потребности этих территорий в социальных объектах. В ряде случаев школа или детсад расположены поблизости от новостроек, но есть и обратные примеры — когда таких объектов нет либо они не справляются с дополнительной нагрузкой. Эти вопросы требуют оперативного решения», — отметил Сергей Брилка.

Ещё один вопрос рабочей поездки — реализация в северных территориях приоритетного федерального проекта «Городская среда». В Братске в этом году благоустраивают два общественных пространства и более 100 дворов, в Усть-Илимске — восемь дворов и Аллею Славы. «Отмечу, что в проекте “Городская среда” могут принять участие, в том числе, и жители новостроек. Для тех же участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья “Городская среда” — ещё одна возможность сделать свое новое место жительства более комфортным и уютным. Главное — проявить инициативу. От активности граждан зависит включение в программу общественных пространств. В Усть-Илимске в 2017 году в программу благоустройства не попал ни один сквер, сегодня, когда идёт приём предложений от граждан на 2018−2022 гг., можно выступить с предложением по включению того или иного парка в программу», — добавил Сергей Брилка.

Спикер отметил, что все участники процесса благоустройства должны стремиться к тому, чтобы в итоге дворы и общественные пространства становились в полной мере комфортными для населения. «Это не должна быть дежурная работа для галочки, важно, чтобы территории существенно менялись к лучшему, становились на порядок выше по уровню комфорта», — сказал Сергей Брилка.

Кроме того, как отметил председатель ЗС, при формировании бюджета региона на 2018 год при обсуждении мероприятий, связанных со строительством жилья для работников бюджетной сферы, будет рассматриваться возможность финансирования за счет областного бюджета строительства многоквартирного дома для врачей в Братске.

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