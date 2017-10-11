Потребность Братска и Усть-Илимска в социальных объектах изучает Сергей Брилка

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Завершается первый этап реализации программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Жителям новых микрорайонов для комфортной жизни необходимы объекты социальной инфраструктуры — школы и детсады, а также спортивные площадки, зоны отдыха. «Важно ещё раз проанализировать — учтены ли потребности этих территорий в социальных объектах. В ряде случаев школа или детсад расположены поблизости от новостроек, но есть и обратные примеры — когда таких объектов нет либо они не справляются с дополнительной нагрузкой. Эти вопросы требуют оперативного решения», — отметил Сергей Брилка.

Ещё один вопрос рабочей поездки — реализация в северных территориях приоритетного федерального проекта «Городская среда». В Братске в этом году благоустраивают два общественных пространства и более 100 дворов, в Усть-Илимске — восемь дворов и Аллею Славы. «Отмечу, что в проекте “Городская среда” могут принять участие, в том числе, и жители новостроек. Для тех же участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья “Городская среда” — ещё одна возможность сделать свое новое место жительства более комфортным и уютным. Главное — проявить инициативу. От активности граждан зависит включение в программу общественных пространств. В Усть-Илимске в 2017 году в программу благоустройства не попал ни один сквер, сегодня, когда идёт приём предложений от граждан на 2018−2022 гг., можно выступить с предложением по включению того или иного парка в программу», — добавил Сергей Брилка.

Спикер отметил, что все участники процесса благоустройства должны стремиться к тому, чтобы в итоге дворы и общественные пространства становились в полной мере комфортными для населения. «Это не должна быть дежурная работа для галочки, важно, чтобы территории существенно менялись к лучшему, становились на порядок выше по уровню комфорта», — сказал Сергей Брилка.